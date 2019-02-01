На Луганщине эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышен

В Луганской области эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышен.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«За седьмую неделю 2019 года, по состоянию на 15 февраля, эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Луганской области не превышен (- 30,71%). При эпидемическом пороговом уровне 55,8 заболеваемость составила 38,7 на 10 тыс. населения», – проинформировали в пресс-службе.

Также сообщается, что всего в области за неделю ОРВИ заболело 2723 человека, из них 1847 (67,8%) детей в возрасте до 14 лет.

Госпитализированы 116 больных, в том числе 85 детей до 14 лет.

Зарегистрировано 12 случаев заболевания гриппом: один в г. Рубежное, два в Кременском и девять в Попаснянском районах.

С начала эпидемического сезона в области против гриппа привито 2263 человека.