В СНБО рассказали, что позволит усилить обороноспособность Украины

Повышение уровня прозрачности закупок при выполнении государственного оборонного заказа позволит усилить обороноспособность Украины.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, уровень финансирования сектора безопасности и обороны Украины за последние пять лет увеличился в 19,5 раз. Также Турчинов подчеркнул, что реформирование оборонно-промышленного комплекса является одним из приоритетов СНБО Украины.

"Реформирование оборонно-промышленного комплекса Украины происходит быстрыми темпами, в этом направлении сделано уже достаточно много шагов. Это и последовательный переход на стандарты НАТО во время разработки и изготовления нового оружия и военной техники, повышение объемов производства и качества продукции, либерализация внешнеэкономической деятельности, внедрение прямых контрактов для силовых министерств по закупке оружия за рубежом", - сказал секретарь СНБО.

Однако чрезмерная секретность и низкий уровень конкурентности при выполнении государственного оборонного заказа негативно влияют на процесс закупки оборонной продукции, отметил Турчинов.

"Закупка продукции, работ и услуг, составляющей государственную тайну, осуществляется в большинстве случаев, без применения конкурентных процедур с соответствующими последствиями - отсутствием возможности качественного отбора исполнителей государственного оборонного заказа", - сказал секретарь СНБО Украины.

Кроме того, по словам Турчинова, из-за закрытости государственного оборонного заказа в этой сфере практически отсутствует общественный контроль.