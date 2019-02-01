В Луганской области будут судить руководителя угледобывающей компании

Руководитель одного из государственных угледобывающих предприятий предстанет перед судом за "откаты" и взяточничество.

Об этом сообщает пресс-служба Управления по защите экономики Луганской области.

В ходе следствия было установлено, что за перечисление средств за поставленную продукцию чиновник требовал 50% "откат" от суммы договора поставки бытовой химии.

12 ноября 2018 года оперативники Управления защиты экономики в Луганской области и работники военной прокуратуры Луганского гарнизона задержали фигуранта при получении 21 тыс. гривен "отката".

Одному из руководителей государственного угольного предприятия судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 149 тыс. гривен.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки)