В Рубежном произошел пожар в жилом доме

Сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Рубежном поступило 14 февраля в 14:04 в Службу спасения "101", передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным происшествиям в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части установили, что произошло возгорание электровентилятора в ванной комнате в одной из квартир дома.

Пожар на площади 0,5 кв. м. ликвидирован подручными средствами в 14:13. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. К ликвидации привлекались 8 пожарных и 2 единицы техники.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.