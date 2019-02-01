В ряде областей утром 15 февраля наблюдается густой туман

В ряде областей Украины утром 15 февраля наблюдается густой туман, водителей призывают соблюдать меры безопасности.

Об этом сообщает Facebook "Укравтодора".

Сообщается, что по состоянию на 08:00 в Ивано-Франковской, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой областях продолжается дождь. В Киевской, Кировоградской, Луганской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях наблюдается туман, на остальной территории страны без осадков.

В "Укравтодоре" отметили, что в регионах, где вчера шел снег, выполняются работы по расчистке дорог.