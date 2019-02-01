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На Донбассе вырос поток через линию разграничения

Сегодня, 09:50 citynews.net.ua | Напечатать

За минувшие сутки, 14 февраля, пункты пропуска на Донбассе пересекли более 40 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины

Сообщается, что вчера контрольные пункты въезда-выезда пересекли 40,5 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8780 человек и 925 транспортных средств;

"Марьинка" - 8875 человек и 1390 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7855 человек и 1335 транспортных средств;

"Гнутово" - 4765 человек и 1005 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10190 человек.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме. Утром в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 25/45; "Марьинка" - 50/100; "Новотроицкое" - 10/60; "Гнутово" - 40/40.


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