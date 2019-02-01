Боевики 12 раз обстреляли позиции ООС

Боевики 12 раз обстреляли позиции ООССегодня, 09:00
В течение прошлых суток, 14 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил вследствие обстрелов со стороны боевиков трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Отмечается, что оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 8 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Обстрелы позиций наших войск велись из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Пески, Опытное, Верхньоторецкое, Авдеевка, Павлополь, Марьинка.
Также из различных минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велись обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское, Крымское, Хутор Вильный, Зайцево.
"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Наши подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - сообщили в ООС.