Боевики за день 7 раз обстреляли украинских военных на Донбассе

Боевики за день 7 раз обстреляли украинских военных на ДонбассеВчера, 18:53
Боевики в течение дня, 14 февраля, семь раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ООС на странице в Facebook.
Как отмечается, в ходе обстрелов боевики 6 раз применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" противник обстрелял позиции Объединенных сил:
- дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески;
- из минометов калибра 120 мм, а также из вооружения БМП - около поселка Опытное;
- из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Верхньоторецкое;
- из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.
Кроме того, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" враг обстреливал украинских защитников:
- из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Зайцево;
- из автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта хутор Свободный.
"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.