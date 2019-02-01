В «ЛДНР» не будут призывать ранее судимых из-за участившегося воровства военного имущества

На неподконтрольном украинским властям Донбассе из-за случаев воровства военного имущества командование оккупационных войск РФ вынуждено вводить кадровые ограничения по прохождению военной службы, теперь призывать ранее судимых не будут.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на Главное управление разведки.

«Комиссиями высших штабов ВС РФ при работе в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК установлен рост с начала с. г. в подчиненных подразделениях преступлений, связанных прежде всего с хищением военного имущества, оружия и боеприпасов. С целью снижения уровня правонарушений среди личного состава, командующим 1 и 2 АК отдано распоряжение об отмене ранее предоставленных военным комиссариатам разрешений на набор граждан, имеющих судимость. Также введен запрет повторного заключения контрактов с военнослужащими, которые были ранее уволенны с военной службы в связи с нарушениями выполнения условий контрактов», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что командование оккупационных войск обязало командиров соединений и частей 1 и 2 АК увольнять русских наемников, которые отказались сдавать военные билеты и паспорта РФ с целью сокрытия участия россиян в вооруженном конфликте на востоке Украины.