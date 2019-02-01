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В районе Попасной под обстрел попала бригада энергетиков

Сегодня, 16:08 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области в районе Попасной под обстрел попала бригада энергетиков.

Об этом сообщает Facebook "Луганского энергетического объединения".

Сообщается, что под обстрел попала аварийная бригада, которая пыталась восстановить электроснабжение жителей села Катериновка, которое находится на линии разграничения. В результате инцидента никто не пострадал, обстрел произошел, несмотря на все соглашения и присутствие зеркального патруля ОБСЕ. Аварийные работы перенесли на завтра.

В компании уточнили, что в результате обстрела ночью 13 февраля повреждена подстанция "Золотое-2", обесточены шесть трансформаторных подстанций и насосная станция шахты "Золотое". Без света также остались около 300 бытовых потребителей.


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