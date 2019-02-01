Представители ОБСЕ показали условия для пересечения линии разграничения в Станице (видео)

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ опубликовали видео о ситуации в пункте пропуска в Станице Луганской. В ролике показано, с какими трудностями сталкиваются пожилые люди, чтобы получить украинские пенсии и проведать родственников.

"Жизнь на грани глазами наблюдательницы СММ ОБСЕ: тысячи людей пересекают линию соприкосновения через мост в Станице Луганской, сталкиваясь с неблагоприятными погодными условиями и слабой инфраструктурой, а также подвергаясь опасности из-за наличия мин", – говорится в описаии к видео.

Наблюдатель из Дании Хайди рассказала, что деревянные трапы на разрушенной части моста совсем не пригодны для использования таким большим количеством людей – они скользкие и опасные. Пожилым людям очень тяжело переходить мост с поклажей, а людям с инвалидностью приходится платить, чтобы их перенесли. На пункте пропуска мирные жители просят помощи у международных наблюдателей. В ОБСЕ подчеркнули, что люди находятся в подавленном состоянии.