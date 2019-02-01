ОБСЕ зафиксировала танки и минометы вне линий отвода в ОРДЛО

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали вооружение, размещенное в нарушение линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения.

Об этом сообщается в отчете миссии.

На неподконтрольной территории 10 февраля беспилотник миссии обнаружил три танка в селе Новогригоровка, три миномета возле пгт Сентяновка и четыре танка (Т-64) недалеко от села Новоселовка.

11 февраля – две противотанковые пушки в жилом районе Дебальцево.