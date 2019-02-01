За сутки КПВВ на Донбассе пересекли 38,8 тысяч человек

Утром в четверг в КПВВ на линии разграничения на Донбассе находились 535 транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: «Майорское» – 30/55; «Марьинка» – 80/70; «Новотроицкое» – 150/80; «Гнутово» – 40/30", - говорится в сообщении.

За прошлые сутки отмечается уменьшение пассажиро-транспортного потока. Так, через КПВВ проследовали 38,8 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 9225 человек и 1040 транспортных средств;

«Марьинка» – 8335 человек и 1380 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 7390 человек и 1335 транспортных средств;

«Гнутово» – 4270 человек и 925 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 9630 человек.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в четверг открылись по зимнему графику и работают в штатном режиме.