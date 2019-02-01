Геращенко: Никаких российских наблюдателей на выборах в Украине не будет

Никаких российских наблюдателей на президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет, заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

«Когда ЕС, США или UK отказывают кому-то в визе, визовые центры не дают никаких объяснений. Каждая страна руководствуется исключительно своими национальными интересами, решая, кого пускать, а кого нет на свою территорию», - написала она в Facebook.

«Это наше суверенное право – защищать Украину от представителей страны-агрессора, от тех, кто поддерживает войну на Донбассе и кражу Крыма, кто врет, что «нас там нет». Россияне не могут наблюдать за украинскими выборами до тех пор, пока РФ не отдаст нам Крым и Донбасс, не освободит наших заложников и военнопленных, не заберет свое оружие и технику и не уйдет», - подчеркнула политик.

Геращенко еще раз выразила глубокое беспокойство, что в официальном отчете БДИПЧ ОБСЕ по мониторингу президентских и думских выборов в РФ нет ни слова о фальсификации этих выборов в Крыму.

«И когда-то ОБСЕ будет стыдно за эти двойные стандарты. А Украина сегодня помогает ООН, СЕ, ОБСЕ и другим международным организациям не бояться и не забывать о своих принципах и уставах», - отметила вице-спикер.