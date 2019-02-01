Красный Крест направил в ОРДЛО 232 тонны гумпомощи

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса 19 грузовиков с гуманитарной помощью.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию проследовали 19 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. В общем оформлен груз массой 232 тонны», – сказано в сообщении.