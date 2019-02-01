Волкер: За годы войны в Украине появилось больше всего переселенцев со времен Второй мировой войны

В Украине за годы российской агрессии убито больше людей, чем во время Балканской войны и появилось больше всего внутренне перемещенных лиц со времен Второй мировой войны.

Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер во время круглого стола в Институте Мира в Вашингтоне, передает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В свою очередь, по его словам, цель цивилизованного мира – это восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. «За годы российской агрессии в Украине убито больше людей, чем во время Балканской войны и больше всего внутренне перемещенных лиц со времен Второй мировой. Мы все должны обеспечивать безопасность в Европе и не должны позволить менять границы других государств», – сказал Волкер.

Он отметил, что Россия отрицает свое участие в конфликте. «Но по нашей информации, российские офицеры занимают там руководящие должности, российские контрактники воюют. Кремль постоянно осуществляет разведку на территории Украины, однако утверждает, что участниками конфликта являются Украина и сепаратисты. Нам необходима миротворческая операция. Однако мы четко понимаем, что россияне не будут сдаваться и не позволят Украине вернуться на свои временно оккупированные территории. Основная цель РФ – контроль над Украиной и недопущение интеграции в Европу», – отметил Курт Волкер.