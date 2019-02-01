В Северодонецке снова планируют капитально отремонтировать Гвардейский проспект

Тендер на выполнение работ по капитальному ремонту Гвардейского проспекта объявлен отделом капитального строительства Северодонецкого городского совета.

Ожидаемая стоимость работ - 9749172,00 грн. с НДС. Конечный срок подачи предложений 24 февраля 2019 года.

Работы должны быть выполнены с 12 марта по 30 июня.

В конце февраля состоится сессия городского совета, пишет издание «СвС», которая примет бюджет развития. Он составит примерно 100 млн.грн. В том числе, будут выделены деньги на капитальный ремонт дорог. В горсовете ожидают, что ремонт Гвардейского проспекта начнется сразу, как только позволят погодные условия, и будет закончен до дня города.