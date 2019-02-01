На Луганщине в пяти округах выборы проводить не будут

В Украине 225 территориальных избирательных округов. Из них выборы не будут проведены в 26 округах совсем и еще в 10 — частично. В частности, голосование не состоится на территории аннексированного Крыма. Такое решение было принято ЦИК на заседании 12 февраля.

Кроме того, в Луганской области из 11 округов, включающих 1,7 млн избирателей, выборы не будут проводиться в пяти округах: № 104 и №108-111 с центрами в Луганске, Хрустальном, Сорокино, Алчевске и Должанске.

Еще в четырех округах голосование будут организовываться только на части территорий: №107, №112 и №114, включающих Станицу Луганскую и Лисичанск, и №105, центр которого перенесен из Луганска в Счастье.

При этом, на территории двух округов будет проведена полноценная подготовка выборов: №106 и №113 с центрами в Северодонецке и Сватово.