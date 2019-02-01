Делегация из Норвегии с рабочим визитом посетила Станицу Луганскую

12 февраля, в Станицу Луганскую с рабочим визитом прибыла делегация Королевства Норвегии.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

Так, и. о. председателя Станично-Луганской райгосадминистрации Сергей Исаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Норвегии Уле Терье Хорпестадом и советником по вопросам развития Петтером Бауку.

В ходе встречи члены делегации ознакомились с работой КПВВ и обсудили с пограничниками реальные проблемные вопросы работы на объекте.

Сергей Исаев выразил искреннюю благодарность представителям Королевства Норвегии и представителям Норвежского совета по делам беженцев за помощь в восстановлении разрушенного жилья и предоставления правовой помощи жителям района: "Мы ценим вашу поддержку и надеемся на дальнейшее сотрудничество".