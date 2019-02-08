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На КПВВ "Новотроицкое" задержали организатора преступной группы

Вчера, 16:28 citynews.net.ua | Напечатать

На КПВВ "Новотроицкое" пограничники задержали разыскиваемого за создание преступной организации. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Как сообщается, пограничники Донецкого отряда задержали гражданина Украины, которого разыскивали правоохранители Украины по ст. 185 УК Украины "Кража" и ст. 255 УК Украины "Создание преступной организации". Задержанного передано сотрудникам Нацполиции.

Еще четырех преступников, которых разыскивает Нацполиция, задержали на государственной границе.

в частности, вчера на железнодорожном пункте пропуска "Чоп" пограничный наряд задержал 20-летнего закарпатца, который находился в розыске за совершение уголовного преступления.

"В пункте пропуска "Новые Яриловичи" пограничники Черниговского отряда задержали мужчину, которого разыскивали по ст.122 УК Украины "Умышленное телесное повреждение средней тяжести" и ст.126 УК Украины "Побои и истязание", - говорится в сообщении.


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