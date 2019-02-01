На Донбассе за день, 8 февраля, боевики обстреляли позиции украинских военных восемь раз. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения, передает пресс-центр ООС.

Сообщается, что противник один раз применил запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники дважды обстреляли из автоматических гранатометов и стрелкового оружия позиции наших защитников вблизи города Авдеевка. Вблизи поселка Водяное - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское и из гранатометов вблизи населенного пункта Зайцево.