Боевики продолжают препятствовать работе международных наблюдателей в зоне ООС

Боевики на Донбассе продолжают глушить беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Украинская сторона СЦКК сообщила, что вооруженные формирования РФ и их наемники на Донбассе продолжают препятствовать работе международных наблюдателей.

По данным отчета СММ ОБСЕ от 7 февраля, 5 февраля при осуществлении контрольного полета над временно неподконтрольными власти Украины районами Луганской области беспилотник дальнего радиуса действия Миссии временно терял сигнал GPS. Нарушения в работе произошло, по всей видимости, из-за глушения со стороны оккупантов.