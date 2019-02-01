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Боевики продолжают препятствовать работе международных наблюдателей в зоне ООС

Сегодня, 17:49 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики на Донбассе продолжают глушить беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Украинская сторона СЦКК сообщила, что вооруженные формирования РФ и их наемники на Донбассе продолжают препятствовать работе международных наблюдателей.

По данным отчета СММ ОБСЕ от 7 февраля, 5 февраля при осуществлении контрольного полета над временно неподконтрольными власти Украины районами Луганской области беспилотник дальнего радиуса действия Миссии временно терял сигнал GPS. Нарушения в работе произошло, по всей видимости, из-за глушения со стороны оккупантов.


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