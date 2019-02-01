ВСУ уничтожили четыре единицы вражеской техники за пять дней

На войне состоялся цепь событий. В частности, 10-я горно-штурмовая бригада за пять дней уничтожила четыре единицы техники российско-оккупационных войск.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук участник ООС Глеб Бабич.

"На военном сленге это называется "заПТУРили". Четыре выстрела, четыре ракеты - четыре попадания!, - написал он.

Уничтожены:

30.01 - КАМАЗ с боевиками;

31.01 - МТ-ЛБ с ЗУ-23-2 и расчету;

03.02 - МТ-ЛБ с ЗУ-23-2 и расчету;

04.02 - КРАЗ с боевиками.

По словам бойца, все случаи произошли при попытке сближения враждебных сил с нашими позициями, и попытке атаковать. "Все случаи лежат в рамках права ВСУ на адекватный ответ", - написал боец. И добавил, что все сделано с помощью украинского комплекса "Стугна" – "хотя "они" утверждали, что это Джавелин. Ой, а может таки Джавелины? Ну хоть два из четырех?)))".