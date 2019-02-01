Клименко прокомментировал петицию о присоединении к Харьковщине

Заместитель председателя Луганской ОВГА Юрий Клименко считает, что петиция о присоединении подконтрольной украинским властям части Луганской области к Харьковской, а неподконтрольной – к Донецкой области является провокацией.

Такое мнение он сегодня высказал на своей странице в Facebook.

«Я не знаю, кто такой Курило Виталий Павлович, который подал президенту петицию о присоединении подконтрольной украинскому власти части Луганской области в Харьковскую, а неподконтрольной – в Донецкую область, и могу только догадываться о мотивах его поступка, но это он сделал зря! Убежден и в том, что и те шестеро, которые отдали свои голоса за эту петицию, не имеют никакого отношения к нашей области. Однако, это первый сигнал того, что мы должны быть патриотами своего края, консолидироваться вокруг его будущего, а не усугублять ситуацию политическими распрями», – написал он.