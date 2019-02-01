Боевики активизировали использование ДРГ на Донбассе во всех направлениях

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск осуществляет меры по наращиванию ведения разведки за деятельностью Объединенных сил вдоль линии разграничения и на глубину их резервов.

В частности, противник активизировал использование диверсионно-разведывательных групп во всех направлениях для ведения разведки позиций ВС Украины с целью выявления слабых мест нашей обороны, совершения диверсий и обеспечение проведения провокационных действий с использованием артиллерии. С этой целью в состав ДРГ включаются корректировщик артиллерийского огня и снайперские пары.