На Донбассе за сутки задержали 6 подозреваемых в сотрудничестве с оккупантами

Шесть граждан, подозреваемых в сотрудничестве с оккупантами на Донбассе, были задержаны 7 февраля.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение 7 февраля представители правоохранительных органов из состава Объединенных сил выявили 38 административных правонарушений, в результате которых задержаны шесть граждан, подозреваемых в сотрудничестве с оккупационными властями", - говорится в сообщении.