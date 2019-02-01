МинВОТ отказался платить 100 тысяч гривен бывшему пленнику боевиков

Правительство готово предоставлять материальную помощь в размере 100 тысяч гривен только тем гражданам, которые были освобождены из плена боевиков в 2018 году. Об этом пишет член общественной организации «Общество сознательных граждан» Александр Ретивов, слова которого цитируют Новости Донбасса.

В ноябре Ретивов направил необходимый пакет документов в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий для получения помощи. После этого ему рекомендовали продублировать документы в бумажной форме, открыть счет в банке и приложить выписку c реквизитами банковского счета.

Как отмечает активист, начиная с ноября 2018 года профильная комиссия только дважды собиралась для рассмотрения документов, освобожденных из плена.

По словам Ретивова, до конца января текущего года ему не сообщали результаты заседаний комиссии. После получения ответа из МинВОТ он узнал, что на заседании 28 декабря комиссия приняла решение не предоставлять ему бюджетные средства «в связи с отсутствием сведений или документов, подтверждающих факт лишения личной свободы в текущем (2018) году».

«Очевидно, комиссия считает, что сегодняшние условия содержания больше напоминают тюрьму, и, соответственно, больше заслуживают компенсации, чем подвалы смерти 2014-2015 годов», — пишет Ретивов.

Он также сообщил, что адвокаты Хельсинской группы пришли к выводу о том, что привязка помощи к 2018 году в постановлении Кабинета министров не упоминается.

В апреле 2018 года Кабмин постановил выплатить по 100 тысяч гривен бывшим пленным или членам их семей. В течение прошлого года правительство выплачивало помощь участникам обмена пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года.

В декабре Украина выплатила по 100 тысяч гривен семьям 24-х военных моряков, задержанным с применением силы в Керченском проливе.