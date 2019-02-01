» » Президент утвердил границы оккупированной части Донбасса

Президент утвердил границы оккупированной части Донбасса

Сегодня, 09:59 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Петр Порошенко подписал указ «О границах и перечне районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях».

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В указе перечисляются координаты границ временно оккупированных территорий, а также перечень городов, районов, поселков и сел, которые контролируются боевиками.

Среди крупных неподконтрольных властям городов — Донецк, Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Макеевка, Снежное, Харцызск, Шахтерск, Ясиноватое Донецкой области, а также Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Голубовка, Должанск, Кадиевка, Первомайск, Ровеньки, Сорокино и Хрустальный Луганской области. Оккупированные районы: Амвросиевский, Бахмутский, Бойковский, Волновахский, Марьинский, Новоазовский, Старобешевский, Шахтерский и Ясиноватский Донецкой области, Антрацитовский, Должанский, Лутугинский, Новоайдарский, Перевальский, Попаснянский, Славяносербский, Сорокинский и Станично-Луганский Луганской области.

Указ вступает в силу с 7 февраля.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:03

В зоне ООС за торговлю оружием задержали украинских военных

Сегодня, 13:41

МинВОТ отказался платить 100 тысяч гривен бывшему пленнику боевиков

Сегодня, 12:58

Янукович пользуется в России государственной охраной

Сегодня, 12:26

В новом году пакеты малыша получили уже 19 тысяч украинцев

Сегодня, 11:36

ОБСЕ: Боевики «ЛНР» разместили тяжелое оружие возле жилых домов

Сегодня, 10:38

Местные бюджеты Луганщины получили в свое распоряжение более 226 млн гривен

Сегодня, 09:59

Президент утвердил границы оккупированной части Донбасса

Сегодня, 09:36

КПВВ в зоне ООС за сутки пересекли 37,6 тыс. человек

Сегодня, 09:09

Боевики открывали огонь в сторону украинских позиций 6 раз

Вчера, 18:24

Боевики за день на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ВСУ

Вчера, 17:57

В Украине работодатели, которые не повышают зарплату сотрудникам, рискуют потерять бизнес

Вчера, 17:18

СБУ подозревает ректора донецкого медуниверситета в вымогательстве за оформление студентов

Новости Украины:

Сегодня, 14:39

С весны украинцы смогут путешествовать в Грузию по ID-паспортам

Сегодня, 13:43

В Житомире школьницы жестоко избили сверстницу

Сегодня, 12:57

Почти 300 украинских военных заболели корью с начала года

Сегодня, 12:26

В новом году пакеты малыша получили уже 19 тысяч украинцев

Сегодня, 11:59

Макеевский металлургический завод почти прекратил свою деятельность

Сегодня, 11:38

В Харьковской области мужчина избил фельдшера

Сегодня, 10:15

В Виннице микроавтобус столкнулся с грузовиком. Есть жертвы

Сегодня, 09:59

Президент утвердил границы оккупированной части Донбасса

Сегодня, 09:35

В Киеве пьяный замглавы Голосеевской РГА травмировал патрульную

Вчера, 18:39

Рада создала единый госреестр ветеранов

Вчера, 18:22

ЦИК отказал в регистрации Савченко

Вчера, 17:55

В Полтавской области перевернулась и загорелась автоцистерна

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 



^Наверх

 