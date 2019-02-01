Президент утвердил границы оккупированной части Донбасса

Президент Петр Порошенко подписал указ «О границах и перечне районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях».

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В указе перечисляются координаты границ временно оккупированных территорий, а также перечень городов, районов, поселков и сел, которые контролируются боевиками.

Среди крупных неподконтрольных властям городов — Донецк, Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Макеевка, Снежное, Харцызск, Шахтерск, Ясиноватое Донецкой области, а также Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Голубовка, Должанск, Кадиевка, Первомайск, Ровеньки, Сорокино и Хрустальный Луганской области. Оккупированные районы: Амвросиевский, Бахмутский, Бойковский, Волновахский, Марьинский, Новоазовский, Старобешевский, Шахтерский и Ясиноватский Донецкой области, Антрацитовский, Должанский, Лутугинский, Новоайдарский, Перевальский, Попаснянский, Славяносербский, Сорокинский и Станично-Луганский Луганской области.

Указ вступает в силу с 7 февраля.