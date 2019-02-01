Боевики открывали огонь в сторону украинских позиций 6 раз

На Донбассе за прошедшие сутки 7 февраля боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, дважды оккупационные войска применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. Так, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Водяное и Пищевик.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял наши позиции из автоматических гранатометов імінометів и стрелкового оружия в районе Крымского и Троицкого.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал... По данным разведки, 7 февраля, одного оккупанта уничтожены и трое получили ранения", - отметили в ООС.