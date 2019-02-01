Боевики за день на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ВСУ

На Донбассе 7 февраля в период с 00:00 до 18:00 противник обстрелял позиции украинских войск четыре раза, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции наших защитников из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Водяное.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из автоматических гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское.

Также позиции ООС были дважды обстреляны в районе населенного пункта Троицкое из минометов калибра 120 и 82 мм.

Отметим, что вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.