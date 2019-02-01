В Украине работодатели, которые не повышают зарплату сотрудникам, рискуют потерять бизнес

В Украине работодатели, которые не хотят платить своим работникам заработной платы, конкурентной на международном рынке труда, рискуют потерять свой бизнес.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает сегодня, 7 февраля, служба вице-премьер-министра.

«Работодатели, руководители компаний должны понять, что мы сегодня работаем на абсолютно открытом рынке труда, мы конкурируем сегодня за трудовой потенциал не только внутри страны, но и с Польшей, Германией, другими государствами, где сегодня даже принимаются законы о привлечении рабочей силы из Украины», – отметил он.

Вице-премьер-министр призвал работодателей беречь своих работников. «Если вы не будете увеличивать реальную заработную плату своим работникам, то в условиях открытого рынка труда вы будете терять трудовой потенциал, а через два-три года будете вынуждены вообще прекратить свой бизнес, потому что не найдете квалифицированного работника, который захочет за неконкурентную на международном рынке заработную плату давать качественную продукцию», – добавил Павел Розенко.