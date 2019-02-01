СБУ подозревает ректора донецкого медуниверситета в вымогательстве за оформление студентов

Служба безопасности Украины сообщила ректору Донецкого национального медицинского университета Петру Кондратенко о подозрении в вымогательстве взяток за оформление иностранных студентов в указанный вуз.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

«Сейчас ректору Донецкого национального медицинского университета объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины, представителю частного общества - по ч. 1 ст. 369 (дача взятки) УК», - сказано в сообщении.

Согласно информации спецслужбы, должностные лица университета систематически требовали взятки от представителей коммерческих структур, которые специализируются на подборе и последующем оформлении иностранных студентов в украинские вузы, под угрозой создания искусственных препятствий при оформлении иностранных абитуриентов в медуниверситет.

Сотрудники СБУ задокументировали в 2018 году факты получения одним из руководителей университета от представителя коммерческой структуры двух элитных автомобилей марки BMW общей стоимостью более 100 тысяч долларов за невмешательство в прием студентов.

В ходе обысков в Краматорске и Кропивницком, где расположены филиалы медуниверситета, правоохранители обнаружили противоправно полученные должностным лицом автомобили, на которые уже наложен арест.