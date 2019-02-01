Отныне сканирования на загранпаспорта и ID-карты можно пройти в непосредственной близости к КПВВ "Станица Луганская".

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель исполняющего обязанности главы ЛОВГА Юрий Клименко.

По его словам, возобновления работы районного отдела Государственной миграционной службы Украины пять лет ждали и жители Станично-Луганского района, и люди из оккупированной территории.

Раньше райотдел ГМС располагался лишь в одном маленьком кабинете, что не позволяло установить необходимое оборудование для полноценной работы службы, поэтому граждане вынуждены были ехать получать данные услуги или в Беловодск, или в Новоайдар.

Отмечается, что сейчас помещение оборудовано по современным требованиям. Рядом расположен центр предоставления административных услуг РГА и платежный терминал, который обеспечит прием платежей за услугу оформления паспорта от физических лиц в режиме самообслуживания.

"Лично благодарю руководителя ГМС в Луганской области Юрия Скиртача за патриотическое отношение к выполнению служебных обязанностей и высокие профессиональные стандарты. Работникам нового отделения - выдержки и оптимизма, ведь работы у них будет много!", - пишет Клименко.