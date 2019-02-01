В Северодонецке прекратили работу незаконной АЗС

5 февраля, спецподразделение налоговой милиции ГФС Украины осуществило отработку автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов, действующих на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В ходе мероприятий удалось установить 2 факта функционирования АЗС без соответствующих разрешительных документов, действовавших на территории г. Волноваха Донецкой области и г. Северодонецк Луганской области.

В результате было изъято более 22,5 тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму почти 2 млн грн.