В Северодонецке прекратили работу незаконной АЗС

В Северодонецке прекратили работу незаконной АЗССегодня, 14:02
5 февраля, спецподразделение налоговой милиции ГФС Украины осуществило отработку автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов, действующих на территории Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В ходе мероприятий удалось установить 2 факта функционирования АЗС без соответствующих разрешительных документов, действовавших на территории г. Волноваха Донецкой области и г. Северодонецк Луганской области.
В результате было изъято более 22,5 тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму почти 2 млн грн.