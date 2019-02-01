Полиция Луганщины проверяет сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства

В результате мониторинга интернет-сети была обнаружена информация, обнародованная одним из помощников депутата Верховной Рады, о том, что он видит в действиях руководства Луганской ОВГА совершение неправомерных действий.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганщины.

"Данная информация зарегистрирована. По результатам проверки будет принято решение согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день с начала предвыборной кампании зарегистрировано 10 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Так, ранее в полицию поступила информация от надзирателей гражданской сети "Опора" по размещению билборда без выходных данных одного из кандидатов на пост президента. По результатам проверки полицейскими составлено и направлено в суд административный протокол по ч. 2 ст. 212-13 КУоАП "Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск".

Известно, что информация о семи фактах нарушений в ходе проверки не нашла своего подтверждения, два факта проверяются.