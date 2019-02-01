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Боевики 11 раз нарушили режим тишины за сутки

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

За прошедшие сутки, 6 февраля, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Как отмечается, обстрелы из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велись в районе поселка Лебединское, с гранатометов в районе населенного пункта Павропіль. Кроме того, боевики стреляли вблизи Песок и в районе поселка Водяное.

Также в минувшие сутки обстрелы велись в районе населенных пунктов Крымское, Хутор Свободный, Южное, Жованка и Станица Луганская.

Сообщается, что в результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Подразделения, которые оборонялись, подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 6 февраля, двое оккупантов уничтожены и один получил ранения. Также уничтожено грузовик российско-оккупационных войск марки "УРАЛ".


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