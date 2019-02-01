ООН: Донбасс является одним из самых заминированных районов в мире

В Организации Объединенных Наций назвали восток Украины одним из наиболее опасных и загрязненных районов в мире.

Об этом сообщила пресс-служба Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OSHA) на своей странице в Twitter.

"Украина является одной из наиболее минных территорий в мире, где в течение трех лет подряд отмечается самое большое в мире число случаев подрывов на противотранспортных минах", — говорится в сообщении.