На Луганщине прошел волонтерский проект «Первая кобза Черниговщины детям и защитникам Луганщины»

На восток Украины приехали гости из Черниговской области - активисты, волонтеры, руководители и депутаты местных советов, которых «возглавляет» по настоящему легендарная фигура - всемирно известный кобзарь-лирник, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко Народный артист Украины Василий Нечепа.

Об этом сообщает пресс-служба управления гражданско-военного сотрудничества ВС Украины.

В рамках совместной инициативы Командования Сухопутных войск ВС Украины и местного самоуправления Черниговщине уже состоялись многочисленные концерты Василия Нечепы в Северодонецке, Лисичанске, Новодружеске.

А творческому коллективу Северодонецкого колледжа культуры и искусств имени Сергея Прокофьева» делегация еще и сделала бесценный подарок - настоящую Черниговскую бандуру.

Также Василий Нечепа дал незапланированное импровизированное выступление непосредственно на позициях одной из бригад Сухопутных войск ВС Украины. А также выступил с концертами во фронтовых Трехизбенке и Крымском, на которые пришли местные жители и бойцы одной из бригад ОТУ «Север» из состава Объединенных сил.

Как отметил начальник группы гражданско-военного сотрудничества Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Руслан Мирошниченко, это было впервые, когда Народный артист Украины выступал перед бойцами в окопах.

«Низкий поклон Вам, дорогой наш Кобзарь, Василий Нечепа, за мужество и веру в нас и Украину! Спасибо Вам за поддержку наших Защитников! », - добавляет полковник Мирошниченко.