На Луганщине налоговики изъяли подакцизных товаров на 333 тысяч гривен

Налоговики Луганщины выявили 29 нарушений законодательства, регулирующего оборот подакцизных товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госфискальной службы в Луганской области.

Так, в течение января налоговики провели 23 проверки субъектов хозяйствования по вопросам соблюдения действующего законодательства по регулированию производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий.

В ходе проведенных проверок установлено 29 нарушений законодательства, регулирующего оборот подакцизных товаров, из которых 14 - случаи розничной торговли алкогольными напитками по ценам, ниже установленных минимальных розничных цен. В целом, по результатам проведенных проверок доначислено 364,4 тыс. грн.

Кроме того, в январе текущего года изъято из незаконного оборота товаров подакцизной группы на общую сумму 333,2 тыс. гривен.