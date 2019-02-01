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Минздрав: Поставки вакцин и лекарств заблокированы по всей Украине

Сегодня, 14:29 citynews.net.ua | Напечатать

Постановление Окружного административного суда Киева об отстранении и.о. министра Ульяны Супрун блокирует доставку жизненно необходимых лекарств пациентам, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Препараты на сумму свыше 633 млн грн, закупленные на средства госбюджета, не могут быть отправлены в медучреждения. Ведь распределение препаратов происходит за подписью и.о. министра. Также сейчас существует высокий риск срыва закупочного процесса за средства 2019 года. Так безответственное решение суда блокирует доступ пациентов к лекарствам, гарантированных государством, и ставит под угрозу здоровье и жизнь тысяч украинцев», - подчеркнули в ведомстве.

Сейчас на складах государственных предприятий «Укрвакцина» и «Укрмедпостач» готовятся к развозке в регионы жизненно необходимые препараты по 33 программам государственных закупок. Среди них – вакцины против кори, паротита и краснухи (почти 390 тысяч доз) и полиомиелита (954 тыс. доз).

«В условиях вспышки кори, которая сейчас есть в Украине, любые задержки с поставкой вакцин в регионы недопустимы! Ведь только вакцинация может защитить от болезней, приводящих к тяжелым осложнениям и смерти»,- подчеркнули в Минздраве.

Также пока на складах находятся лекарства для онкобольных детей и взрослых, людей с диабетом, болезнями сердца, гепатитом, препараты для тех, кто нуждается в диализе или антиретровирусной терапии. «Вопрос доступа пациентов к этим лекарствам часто является вопросом жизни и смерти. Часть из препаратов дорогостоящие, и пациенты зачастую не могут купить их самостоятельно. Именно поэтому так важно, чтобы поставки происходили по графику. Право подписи приказов о распределении лекарств и медизделий в регионы имеет только и.о. министра здравоохранения. Из-за решения Окружного административного суда Киева препараты будут оставаться на складах», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ближайшее время ожидаются поставки дорогостоящих лекарств против ВИЧ/СПИДа, онкологии, гепатита и других заболеваний. Без и.о. министра работа по снабжению и развозке лекарств заблокирована.

Также под вопросом начало закупочного процесса за счет госбюджета-2019.

«Минздрав Украины в рекордные сроки осуществил подготовку, чтобы этот процесс начался вовремя, и пациенты получали лечение, гарантированное государством, непрерывно. Уже в феврале Министерство планировало подписание первых договоров на закупки лекарств с международными специализированными организациями. Однако и этот процесс может быть отсрочен, поскольку подписывать договора –  также ответственность и.о. министра»,- подчеркнули в Минздраве.

Если процесс заключения договоров с закупщиками будет сорван, есть серьезный риск, что тысячи людей останутся без необходимого лечения, а доверие к государственным закупкам, возрожденное благодаря эффективности закупок через международные организации, будет потеряно.     

«Сомнительное необоснованное решение суда, кроме всего, может свести на нет тот прогресс, который удалось осуществить. Но главное - в зоне риска сейчас жизнь тысяч украинцев, каждая из которых бесценна», - резюмировали в Минздраве.


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