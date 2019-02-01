Племянник пропагандиста Киселева загремел в тюрьму за «службу» в рядах боевиков ДНР

Племянник российского телеведущего Дмитрия Киселева Сергей осужден в Германии за участие в боях на Донбассе на стороне боевиков. Об этом Киселев сообщил в интервью Юрию Дудю.

Как рассказал Киселев, его племянник воевал в рядах боевиков группировки «ДНР» и награжден медалью.

«Он сказал, что "я русский" и поехал воевать. У него погиб командир взвода, он взял так сказать на себя командование и награжден даже какой-то медалью донецкой», — заявил телеведущий.

По его словам, племянник имеет гражданство Германии и был арестован после того, как покинул Украину.

«То, что он после этого ушел в монастырь, постригся в монахи, поехал куда-то в Болгарию и болгары его арестовали и отправили в Германию. Сейчас он сидит в тюрьме по плохой статье — терроризм, оружие — за то, что воевал», — рассказал Киселев.