Жителей Луганщины предупредили об очередных перерасчетах пенсий

В Луганской области в текущем году запланировано несколько важных перерасчетов пенсии.

Об этом сообщила на брифинге начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольга Шарунова, передает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«Первый из них мы провели 1 января. Они касались граждан, достигших 65 лет, а их пенсия должна быть не менее 40% от минимальной заработной платы. На сегодня это 1 669 грн. Также мы сделали очередной перерасчет военнослужащим, 9 тыс. человек получили доплату к пенсии», – сказала она.

Следующий этап перерасчета, по данным Шаруновой, состоится с 1 марта с учетом 50% от индекса инфляции прошлого года и 50% от роста минимальной заработной платы. Примерно на 17% вырастет пенсия независимо от того, работает пенсионер или нет.

Далее запланировано провести перерасчет пенсии с 1 апреля для лиц, работающих и имеющих два года страхового стажа, который еще неучтен.

Последние два этапа перерасчетов пенсии ожидаются в связи с изменением прожиточного минимума с 1 июля, и минимального размера пенсии – 1 декабря.

Кроме того, начальник ГУ ПФУ в Луганской области, напомнила о нововведениях по улучшению уровня обслуживания граждан. В частности, это создание на веб-портале ПФУ личного кабинета и внедрение функции смс-информирования. Благодаря этому пенсионеры могут получать сведения о назначении или перерасчете их пенсии.

Также продолжается выдача электронных пенсионных удостоверений (ЭПУ). Почти все переселенцы-пенсионеры имеют такие документы.

По данным Шаруновой, сегодня в области функционируют 44 удаленных рабочих места, из них 12 расположены вблизи линии разграничения. В этих отдаленных местах предоставлено уже более 12 тыс. услуг гражданам, в том числе 6 тыс. – на линии разграничения. Это все услуги, кроме заявления на назначение пенсии.

Ольга Шарунова напомнила, что с 1 января 2019 года минимальный страховой стаж для начисления пенсии в 60 лет мужчинам, а в 59 лет женщинам – 26 лет.