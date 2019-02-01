Боевики за день 6 раз обстреливали позиции ВСУ

С начала суток 5 февраля боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, в том числе три раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, боевики обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм вблизи населенного пункта Хутор Свободный, из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов в районе населенного пункта Троицкое.

Кроме того, пророссийские оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Опытное. Также позиции украинских войск были обстреляны в районе поселка Пески из автоматических гранатометов.

Сообщается, что в результате обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"Подразделения, обороняющиеся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - добавили в ООС.