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Потребители могут обращаться в полицию, если в платежках за газ будут начисления с коэффициентом

Сегодня, 17:59 citynews.net.ua | Напечатать

Если в платежках за потребление газа начисления идут с коэффициентом 1,02 – потребитель имеет право обратиться в полицию. Это незаконно, если потребитель имеет счетчик.

Об этом заявил заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК «Нафтогаз» Алексей Хабатюк, сообщает «Громадське».

По его словам, такая ситуация довольно распространенная. «Начисление по коэффициентам являются незаконными. Их нельзя начислять. Соответственно, дополнительные объемы потребители не должны платить. Они должны платить только тот объем, который потребили по счетчику», – пояснил эксперт.

По словам Хабатюка, облгазы, ошибочно или умышленно, трактуют по своему усмотрению кодекс газораспределительных сетей. В таком случае есть несколько вариантов решения проблемы. «Первое – это обращение к поставщику. Прежде всего, надо зафиксировать факт, что это незаконно: пишется соответствующее письмо-обращение "просим провести пересчет, потому что...". И там объяснение. Шаблон можно найти в интернете. Затем обратиться к национальному регулятору также с жалобой о том, что нарушены права. Поскольку уже известно, что реакции от газовщиков нет на эту ситуацию, они не делают перерасчет. От НКРЭКП была реакция, но действия по сути нет, потому что проверки не проведены, взыскания не наложены. Поэтому, по моему мнению, есть все основания обращаться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве», – советует заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК «Нафтогаз».

Хабатюк также заявил, что «Нафтогаз» может установить счетчики за свой счет, если согласует Кабмин.


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