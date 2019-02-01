В Донбассе в ДТП погибли шесть человек

Между городами Марьинка и Курахово Донецкой области Daewoo Lanos лоб в лоб столкнулся с Chevrolet Lacetti, в результате чего шесть человек погибли и еще два получили ранения.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области.

В результате столкновения один из автомобилей загорелся.

В результате происшествия на месте погибли пять человек, еще трое пострадали (в Daewoo Lanos - четверо погибших, в Chevrolet Lacetti - один погибший и трое пострадавших).

Пострадавшие были госпитализированы в Кураховскую городскую больницу. Один из них скончался.