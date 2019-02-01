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В Дружковке разоблачили участника «ДНР»

Сегодня, 15:38 citynews.net.ua | Напечатать

Правоохранители Дружковки разоблачили участника незаконных вооруженных формирований «ДНР».

Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба Дружковского отделения Краматорского отдела полиции Донецкой области.

«В разгар минувших событий весны 2014 года, когда Дружковку захватили представители бандформирований, 18-летний молодой человек решил пополнить их ряды и помогать держать оборону города. По приглашению своего друга, парень пошел "служить" добровольцем на блокпост в с. "Донской", который расположен на перекрестке ул. Дружбы и Потемкина. За символический набор, состоящий из сигарет и продуктов питания, он проверял у граждан документы, транспортные средства и их багаж, наличие у лиц оружия и боеприпасов», – рассказали в полиции.

Также сообщается, что уже через две недели парень решил покинуть ряды НВФ.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

В полиции также напомнили, что согласно ч. 6 ст. 260 УК Украины, «освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, за действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если оно добровольно вышла из такого формирования и уведомило о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления».


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