ГПУ начала расследование против Медведчука

Генеральная прокуратура открыла расследования против лидера пророссийской организации Украинский выбор Виктора Медведчука.

Об этом пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган сообщает у себя в Facebook.

"Глава пророссийской организации Украинский выбор - право народа и глава политсовета партии Оппозиционная платформа - за жизнь Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 г. в Киеве, заявив о необходимости образования так называемого автономного региона Донбасс с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины", - пишет Сарган.

ГПУ напоминает, что Россия поставляет боевикам Донбасса вооружение и другие ресурсы. Поэтому провозглашение концепции "автономного региона Донбасс" способствует законодательному закреплению российской оккупации Донбасса.

"В действиях Медведчука В.В. содержатся составы преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины, а именно: умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, то есть публичные призывы, а также ч.1 ст.111 УК Украины - государственная измена в форме предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины", - объяснила Сарган.