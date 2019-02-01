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В Лисичанске патрульные копы задержали двух пьяных водителей

Сегодня, 13:40 citynews.net.ua | Напечатать

Ночью в Лисичанске патрульные обнаружили двух водителей с признаками опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

В частности, во время патрулирования города Новодружеска инспекторы остановили автомобиль ВАЗ 21063, который двигался с нарушением ПДД.

У водителя инспекторы заметили признаки алкогольного опьянения. 46-летний мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера. Прибор зафиксировал у него 1,59 промилле алкоголя, что почти в восемь раз превышает допустимую норму.

Еще одного водителя с признаками алкогольного опьянения обнаружили патрульные в Лисичанске на проспекте Победы. Мужчина, управлявший автомобилем ГАЗ 3302, прошел проверку в медицинском учреждении, где подозрения инспекторов подтвердились - водитель употреблял алкогольные напитки.

От патрульных правонарушители получили два протокола по статье 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения).


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