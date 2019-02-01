В районе Золотого патруль ОБСЕ попал под обстрел

В районе Золотого Луганской области патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера пятеро сотрудников миссии ОБСЕ на двух бронированных автомобилях находились вблизи блокпоста Вооруженных сил Украины примерно в 300 метрах к северу от участка разведения сил и средств в районе Золотого. В промежуток между 10:25 и 10:30 они услышали пять взрывов на расстоянии около 2-3 км. В 10:30, когда наблюдатели сели в автомобили, они услышали еще три взрыва в непосредственной близости - около 70-100 метров. Взрывы сопровождались пламенем, дымом с разлетом сажи и снега.

В результате патруль переместился примерно на 5 километров к восточной окраине Золотого-2 (Карбонит, на запад от Луганска). Между 10:40 и 10:50 наблюдатели зафиксировали, что количество нарушений режима прекращения огня росло. Патруль был вынужден покинуть этот район.