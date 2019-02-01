На крыше многоэтажки в Лисичанске патрульные нашли взрывчатку

2 февраля, вечером на крыше девятиэтажного дома на проспекте Победы (г. Лисичанск) патрульные заметили свет фонарика и человеческие силуэты.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганщины.

Так, жители дома открыли полицейским выход на крышу, однако никого там не было обнаружено. Уже проходя через чердак, внимание одного из патрульных привлек полиэтиленовый сверток. Осторожно развернув пленку инспекторы увидели в нем шесть шашек, похожих на тротиловые.

Полицейские вызвали следственно-оперативную группу и экспертов-взрывотехников, до приезда которых охраняли место происшествия и ограничивали к нему доступ посторонним лицам.